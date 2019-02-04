“واتساب” تخطط لخاصية “دفع” لتسهيل تحويل الأموال

يخطط تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” لطرح ميزة دفع الأموال ما يعني أن المستخدم العادي سيتمكن من إرسال الأموال بسرعة وسهولة.

ويجري حاليًا اختبار هذه الميزة في الهند، حيث يمكن للمستخدمين ربط “واتساب” بحساباتهم المصرفية لدفع الأموال دون الكشف عن تفاصيل حساباتهم المصرفية.

وبحسب موقع ” WABetaInfo ” فإن البيانات الموجودة في أحدث إصدار من التطبيق تشير إلى اقتراب تقديم ميزة الدفع في الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن الطرح العالمي لها لن يتأخر كثيرًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ أيضًا هذه الخطط في منشور عبر صفحته على صفحات الموقع، حيث كتب: “سنطرح المدفوعات على واتساب في بلدان أخرى”.

ومن الواضح أن هذه الميزة مفيدة لأي شخص يدير عملًا تجاريًا ولكن يخشى أنها ستكون مفيدة على الأرجح لتجار المخدرات أو العاملين في مجال الجنس أو أي شخص يرغب في تلقي مدفوعات خفية.

وفي الأسبوع الماضي، قيل إن خللًا قد يسمح بمشاهدة رسائل “واتساب” القديمة ما يؤدي إلى إحداث فوضى لدى المستخدمين إلا أن التطبيق يحوي خاصية حذف الرسالة للأبد عبر النقر على خيار “delete for everyone”.

وبالإضافة إلى التخلص من الرسائل النصية المسيئة من الهاتف، فإن هذه الميزة تزيلها أيضًا من هاتف المستلم وتخبرهم بأنه “تم حذف هذه الرسالة”.