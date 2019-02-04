زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة “غازلت” زوجها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخليج فيديو يرصد رد فعل زوجة الفنان السعودي عبدالله السدحان، على إظهار معجبة حبها الشديد له خلال سيره معها بأحد متاجر الأدوات المنزلية.

وظهر بالفيديو المتداول على نطاق واسع عبدالله السدحان، وهو يسير بالمتجر وخلفه زوجته، ثم استوقفته فتاة، وأعربت عن حبها الشديد له، قائلة: “كيف حالك ليا الشرف إني شوفتك الصراحة.. أحبك وأموت فيك”.

وردت زوجة عبدالله السدحان على المعجبة: “عاد قدامي تقوليله أحبك وأموت فيك”، ما أصاب الفتاة بالحرج والصدمة عندما علمت أن من تسير خلفه زوجته.

وحاولت زوجة النجم السعودي، تخفيف الإحراج عن المعجبة، قائلة إنّها تمزح معها فقط، والأمر عاد، ومن حقها أن تعرب كما تشاء عن حبها لنجمها المفضل.