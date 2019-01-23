تعليق “غامض” من عبدالله السدحان على طلب تركي آل الشيخ عودته للعمل مع القصبي

اكتفى كلٌّ من الفنانين السعوديين القديرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان بتعليق مبهم على طلب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، للعودة معًا في عمل مشترك.

وكان “آل الشيخ” أصرَّ على القصبي والسدحان اللذين ظهَرا خلال المؤتمر الصحفي للترفيه – والذي أعلن فيه عن عدة مشاريع- على التمثيل معًا مجددًا في عمل تُشرف عليه الهيئة، وعبر قناة “أم بي سي”.

ولم يقدم الفنانان جوابًا واضحًا بشأن طلب رئيس الهيئة، واكتفى ناصر القصبي بالرد بـ”إن شاء الله”، رغم إصرار تركي آل الشيخ والجمهور المتواجد.

ولاحقًا، كتب “السدحان” تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، أشاد فيها بإنجازات آل الشيخ في “الترفيه” رغم تسلمه لها منذ فترة وجيزة، ثم تابع بأنه ينتظر أي عمل “يخص المسرح” ومستعد له، دون أن يوضح مقصده فيما إذا كان العمل المقصود بالمشاركة مع القصبي، أم أنه قرر العودة إلى المسرح فقط دون رغبته في مشاركة شريكه طوال بضع سنوات في “طاش ما طاش”.

كان لي الشرف ان اكون احد المدعويين في #مؤتمر_الترفية

وشرف لي لقاء معالي أ.@Turki_alalshikh

اقف لمعاليك احتراماً لما تم التخطيط له في هذه الفترة الوجيزة

ومايخص المسرح نحن بأنتظار التوجيهات لتقديم مسرح اجتماعي كوميدي واقعي . pic.twitter.com/urMHVdLfdd — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) January 23, 2019

بدوره، لم يتطرق الفنان ناصر مطلقًا على حسابه في “تويتر” إلى مطلب تركي آل الشيخ بشأن عمل يجمعه مجددًا مع مواطنه الفنان عبدالله.

وظهر خلاف وقطيعة بين النجمين السعوديين الكوميديين قبل أكثر من 4 أعوام، وتمحور في البداية حول شركة “هدف” للإنتاج الفني التي يمتلكانها مناصفة، قبل أن يصل الأمر إلى حد تبادل التصريحات الإعلامية المثيرة، التي عكست تأزم العلاقة بينهما، وأكدها توقف مسلسل “طاش ما طاش” وظهور القصبي بمفرده في مسلسل “سيلفي”.

وبدا النجمان وقد تجاوزا الخلاف بينهما على الصعيد الشخصي عندما ظهرا سوية قبل عامين، إذ شارك “السدحان” في عزاء “القصبي” بوفاة والده، لكن تلك المصالحة لم تمتد -على ما يبدو- إلى حد عودتهما إلى العمل سويةً.