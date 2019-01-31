عقب الفيديو الإباحي.. بدء تحقيق في شكوى رانيا يوسف

أصدر النائب العام المصري قرارًا بإحالة البلاغ المقدم من شعبان سعيد محامي الفنانة رانيا يوسف ضد مروج الفيديو المسيء المنسوب إليها لنيابة القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الفنانة رانيا يوسف أن إحالة النيابة للبلاغ يعكس جديتها في مواصلة القضية ضد مروجي الفيديو، فضلًا عن قوة الحجج التي قدمتها من خلال محاميها لإدانة المنتسبين لمهنة الصحافة.

وأوضحت النجمة المصرية في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أنها واثقة بأن جمهورها كذّب مقطع الفيديو الذي نشر، لكنها تهدف من إقامة القضية أن تجعل مروجي هذه الشائعة عبرة لمن يستهترون بسمعة الفنانين وغيرهم من أجل سبق صحفي كاذب.

وتقدم شعبان سعيد المحامي، وكيل الفنانة رانيا يوسف، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1226 سنة 2019، ضد شخص مجهول قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه لموكلته، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في البلاغ، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصًا “يوتيوب”، يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.

كما جاء في البلاغ، بأن المشتكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبة بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها؛ لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو، ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة، والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب، والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة، واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.