طليق رانيا يوسف يعلق على اتهامها بالظهور في مقطع فيديو إباحي

لأول مرة منذ بدء الأزمة، علّق رجل الأعمال طارق عزب، طليق الفنانة المصرية رانيا يوسف على أزمة تداول مقطع فيديو إباحي نسبته مواقع صحفية وصفحات على مواقع التواصل للأخيرة مع المخرج خالد يوسف، ونشر صورة لها بدعوى أنها من مقطع الفيديو.

وكتب عزب عبر صفحته الرسمية بموقع نشر وتبادل الصور “إنستغرام” مساء الأحد، “لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطى ده وبعض الناس تنقل وتروج للكذب والإفتراء بالسهولة دي يبقي فيه حاجة غلط في المجتمع، رانيا يوسف الإنسانة والفنانة المحترمة حتظل أكبر من السفه وانعدام الأخلاق عند البعض”.

وجاءت تعليقات النشطاء داعمة لطارق عزب، ومشيدة بموقفه تجاه طليقته في وقت الأزمة، حيث كتب نشطاء العديد من التعليقات في هذا الصدد منها: “والله محترم إنك تدافع عنها”، و”إيه الغلب ده”.

وكانت رانيا قد تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام المصري صباح الأحد ضد شخص مجهول قام بتحميل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه لها، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في البلاغ، أن رانيا فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ”يوتيوب” يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي، على خلاف الحقيقة، مطالبة بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب”، والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.

وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو إباحيًّا، قالوا إنه للفنانة المصرية رانيا يوسف، وانتشر كالنار في الهشيم، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرَّة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي والتي قادتها إلى ساحات المحاكم.