بعد 13 عامًا على توليه الحكم.. احتفالات واسعة بأمير الكويت (صور وفيديو)

بدأ الكويتيون رسميًا وشعبيًا، منذ ساعات الصباح ليوم الثلاثاء، احتفالاتهم الوطنية بمناسبة مرور 13 عامًا على تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد، الذي يصادف في الـ 29 من شهر كانون الثاني/ يناير من كل عام.

فيديو| الرائد فهد الشمري يلقي قصيدة شعرية أمام سمو الأمير وولي العهد خلال #مراسم_رفع_العلم في قصر بيان#أميرنا_صباح_الاحمد_في_قلوبنا#أميرنا_فخر_شعبنا_ذخر pic.twitter.com/49MYs2yGsd — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) January 29, 2019

وتولى الشيخ صباح، وهو الحاكم الـ 16 لدولة الكويت الذي يحظى بمحبة واسعة على المستويين الكويتي والخليجي، سدة الحكم عام 2006، خلفًا للأمير سعد العبدالله السالم الصباح الذي ساءت أحواله الصحية آنذاك، لتتم مبايعة الشيخ صباح بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان والحكومة، ليصبح أول أمير منذ 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي.

وشارك أمير البلاد الشيخ صباح بالاحتفالات الوطنية، والتي بدأها من قصر بيان الذي شهد مراسم رفع العلم إيذانًا ببدء الاحتفالات، والذي تم بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار المسؤولين في الدولة.

وشهدت مراسم رفع العلم فعاليات تم توثيقها منذ لحظة وصول موكب الأمير إلى القصر، وبدء رفع العلم وتقبيله من قبل الشيخ صباح، وإلقاء قصيدة شعرية للرائد فهد الشمري أمام الأمير وولي عهده والحضور.

وتقدم عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين بالتهاني للشيخ صباح، مستذكرين إنجازاته على الصعيديْن الداخلي والخارجي خلال سنوات حكمه، إضافة إلى مشاركة النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الاحتفال، بعد أن تصدرت وسوم الاعتزاز بأمير الكويت موقع “تويتر”.

واعتاد الشيخ صباح، وهو في نهاية عقده الثامن، على مشاركة مواطنيه مختلف مناسباتهم الوطنية والشخصية بالرغم من تقدمه في العمر، وحالته الصحية التي لم تمنعه من المشاركة في مناسبات وفعاليات مختلفة، إضافة إلى جهوده وما قدمته بلاده من أعمال إنسانية لدول مختلفة جعلته يلقب بـ “قائد العمل الإنساني”، في حفل أقامته الأمم المتحدة عام 2014، منحت خلاله الكويت لقب “مركز العمل الإنساني”.