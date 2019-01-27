حكم قضائي جديد بشأن عضوية الطبطبائي بمجلس الأمة الكويتي

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية أن المحكمة الدستورية رفضت اليوم الأحد “طلب الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.

وكان مجلس الأمة الكويتي رفض إسقاط عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش؛ بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما كل على حدة. وحجزت المحكمة في 21 من الشهر الجاري طلب إشكال، تقدم به الطبطبائي، في تنفيذ الحكم الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما وحكمت محكمة التمييز بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في قضية (مجلس الأمة) بمعاقبة 13 متهمًا بالحبس 3 سنوات و6 أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس 3 متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهمًا وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.

كما رفضت المحكمة الطعن بعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.