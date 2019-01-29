“نمبر وان” محمد رمضان يفتح قلبه لـ “إرم نيوز” ويجيب على التساؤلات الشائكة

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن سبب اختياره لقب “نمبر وان” و”الملك”، وهو اللقب الذي انتقده فيه بعض الجمهور وزملاء بالوسط الفني.

وقال رمضان في لقاء مع “إرم نيوز”، إنّ “نمبر وان” موجهة لجمهوره، ذلك أنّه النجم المفضل والأول لدى جمهوره، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الجمهور هو “مدير” الفنان، وهو من يكرر ويحدد وينتقد الأداء الفني لكل ممثل، مشيرًا إلى أنّه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتصحيح بعض الأخطاء وتدارك الانتقادات التي وجهت إليه.

وتحدث الفنان المصري عن مسلسله المرتقب في رمضان 2019 “زلزال”، والذي قال إنه نوع جديد من الدراما التي يقدمها، يفوق الأعمال الدرامية التي قدمها خلال السنوات الماضية.

واقتبس رمضان فكرة من “إرم نيوز”، بإنتاج أغنية عن بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في مصر، منتصف العام الجاري.

وعلى هامش اللقاء، تم تكريم الفنان المصري على مجمل أعماله الماضية، عبر درع التميز المقدم من شبكة “إرم نيوز”.