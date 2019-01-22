شاهد.. كيف سخر محمد رمضان من الوسط الفني في مصر؟ (فيديو)

سخر الفنان المصري محمد رمضان، من الوسط الفني في بلاده، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، وذلك على طريقته الخاصة.

ونشر رمضان مقطع فيديو لمشهد ظهر فيه الفنان الراحل وحيد سيف من إحدى مسرحياته، يقول فيه: “سلام عليكم إيه دا إيه دا إيه المجتمع دا”.

وعلق الفنان الشاب على الفيديو قائلًا: “رد فعلي لما دخلت الوسط الفني”.

ويتعرض محمد رمضان لهجوم من حين لآخر من قبل عدد من الفنانين في مصر، بسبب إصراره على أنه الفنان رقم واحد حاليًا، وطرحه أغاني تتناول هذا المعنى، مثل “نمبر وان”، و”أنا الملك”، وأخيرًا “مافيا”.

وكانت الفنانة المصرية بشرى، آخر الفنانين الذين انتقدوا طريقة رمضان في الترويج لنفسه، من خلال السخرية منه في فيديو كليب غنائي يحمل اسم “كوبرا”، طرحته قبل نهاية العام الماضي.

يذكر أن محمد رمضان يستعد لتصوير دوره في مسلسل “زلزال”، الذي يشارك في بطولته الفنانة حلا شيحة بعد غياب عن الساحة الفنية، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر.