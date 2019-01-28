ملياردير يخسر أموالًا طائلةً لسبب غريب

خسر ملياردير بريطاني ملايين الجنيهات الإسترلينية، وسبع سنوات من عمره، بعدما أخطأت وكالة “هاوس” لتسجيل الشركات التجارية، قائلة إن شركته في مرحلة التصفية والإفلاس، وفي طريقها للإغلاق.

وأوضح فيليب دافيسون لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “أن دار “هاوس” دمرت شركته، عندما طبعت اسم الشركة المعنية بإفلاسها، مع حرف إضافي، أشار لاسم شركته بالخطأ”.

وبيّن أن الخطأ المطبعي، كلفه إلغاء تعاقد العملاء مع شركته، وانهيارها بالكامل، بعدما كانت رائدةً في صناعة وتطوير الطلاء على مدار 134 عامًا، بربح سنوي يصل متوسطه إلى 45 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة، أن الخطأ المطبعي تركه مُتورطًا لست سنوات، في معركة قانونية ضد “هاوس” التابعة للحكومة البريطانية، وانتهت أخيرًا بحصوله على تعويض 9 ملايين جنيه إسترليني.

وبسبب الفواتير القانونية الضخمة، لم يتمكن من استعادة شركته، وبدأ مُؤخرًا في إدارة مجموعة شركات أخرى، تعمل بنفس الصناعة، مع مجموعة من الموظفين الذين كانوا يعملون لديه.