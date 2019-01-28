الناتج المحلي في سلطنة عمان يقفز بنسبة 15% في 9 شهور

قفز الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان بنسبة 15.3% بالأسعار الجارية في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، نتيجة الارتفاع الحاد بأسعار النفط.

وأظهرت بيانات حكومية نشرت، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي بلغ نحو 22.97 مليار ريال (59.7 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي مقابل 19.93 مليار ريال (30.9 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام 2017.

وجاء في تقرير الشهر الحالي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن “قطاعي النفط والغاز قفزا بحوالي 46.7% إلى 8.53 مليار ريال (17.06 مليار دولار) من 5.81 مليار ريال (15.1 مليار دولار) في الفترة نفسها”، مبينًا أن “قطاع النفط الخام ارتفع بنحو 36% بسبب تحسن الأسعار العام الماضي فيما سجل قطاع الغاز زيادة حادة بلغت حوالي 99%”.

في حين سجل القطاع غير النفطي، نموًا بمقدار 3.4% وشهد قطاع التعدين أعلى معدل نمو بنسبة 16.4% تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.7% ثم قطاع الأنشطة العقارية بمقدار 9.2 وقطاعا الزراعة والأسماك بنسبة 7% فيما تراجع قطاع الإنشاءات الذي يشهد ركودًا حادًا منذ عامين بنسبة 6.9%”.

وأنتجت سلطنة عمان وهي ليست عضوًا في منظمة “أوبك”، حوالي 978 ألف برميل يوميًا العام الماضي مقابل 970 ألف برميل يوميًا عام 2017 في حين بلغ متوسط سعر خام السلطنة 69.7 دولار للبرميل مقابل 51.3 دولار عام 2017.