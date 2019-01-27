سما المصري “براءة” من “ما بلاش من تحت يا حودة”

أصدرت محكمة مصرية حكمها، اليوم الأحد، على موزع ومؤلف أغاني يدعى عرفة محمد أحمد وشهرته “باسم فيغو”، وتغريمه 15 ألف جنيه “800 دولار”؛ بتهمة تزوير أغنية “ما بلاش من تحت يا حودة”، ونسبها للفنانة سما المصري.

وذكرت تحقيقات نيابة الأزبكية وتحريات مباحث الإنترنت، أن المتهم “باسم فيغو” ألّف ووزع الأغنية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وألصقها بالفنانة سما المصري.

وأضافت التحقيقات، أنه وضع اسمها على الأغنية وهي لا تخصها من قريب أو بعيد؛ ما أدى إلى التشهير بها والإساءة لها.

يذكر أنه جرى تداول أغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها للفنانة الاستعراضية سما المصري، بعنوان “مابلاش من تحت يا حودة”؛ ما أدى لإثارة الجدل وغضب النشطاء ضدها؛ بسبب الكلمات الجريئة، قبل أن تصدر المحكمة قرارها السابق.