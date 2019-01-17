كيف ردت سما المصري على أنباء منعها دخول الكويت؟ (فيديو)

نفت الراقصة الاستعراضية سما المصري، ما تردد بشأن منعها من دخول “الكويت”؛ عقب مقطع فيديو “الأبراج” الجريء، الذي وصفه البعض بأنه يسيء لرموز الدولة.

واستهجنت المصري عبر صفحتها على “إنستغرام”، الأخبار التي تروج إلى منعها من دخول الكويت، قائلة: “المواقع والأخبار والسوشيال ميديا اللي عماله تقول إنهم منعوني من دخول الكويت، أحب أقولكم والنبي تتلهوا، واللي عنده معزه يربطها بقى”، في إشارة إلى عدم مبالاتها بتلك الأخبار.

وأكدت الراقصة الاستعراضية بأنها سترد على أنباء منعها من دخول الكويت، في حال أصدرت وزارة الداخلية أو السفارة هناك قرارًا رسميًا حول ذلك.

وأوضحت قائلة: “لما يبقى يطلع بيان من وزارة الداخلية الكويتية أو السفارة أبقى أعرف أرد على السادة المجتهدين في أخبارهم، مش كل واحد ماشي في الشارع نفسه يتشهر يجيب سيرتي ولا أي موقع نفسه يعمل ترافيك يطلع أي إشاعه وخلاص”.

وكشفت المصري عن نيتها التوجه مجددًا إلى الكويت؛ وذلك للرد على الشائعات التي طالتها مؤخرًا، وقالت: “بإذن الله أنا طالعة الكويت قريب عشان تتبطوا وبرضو هتصور عند الأبراج تاني”.

واستغربت المصري ما نشر على لسان الإعلامية الكويتية مي العيدان حول قرار المنع، مشيرة إلى أن ذلك الحديث نقلته العيدان بشكل غير رسمي دون سند قانوني، مضيفة: “يعني مفيش حد مسؤول قالها ولا بلغها بكده، بطلوا هري بقى”.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أكدت في وقت سابق، أن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارًا بمنع سما المصري من دخول أراضيها؛ عقب فيديو الأبراج.

وقالت العيدان في فيديو نشرته، الأربعاء، عبر صفحتها على “إنستغرام”: “اليوم وصلني خبر شبه مؤكد بأن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارًا بمنع سما المصري من دخول أراضيها، أو إعطائها تأشيرة دخول بعد الفيديو الصادم”.

وبينت، أن سما لم ترتكب أي إساءة خلال استضافتها ببرنامجها، لكن القرار جاء بسبب نزولها في الشارع والإساءة لأحد رموز الكويت وهي الأبراج.

يذكر أن سما المصري أثارت جدلًا؛ بعد نشرها فيديو عبر صفحاتها، تظهر خلاله وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية مي العيدان.