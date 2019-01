كيف ردت سما المصري على أنباء منعها دخول الكويت؟ (فيديو)

View this post on Instagram

المواقع والاخبار والسوشيال ميديا اللي عماله تقول انهم منعوني من دخول الكويت احب اقولكم ((والنبي تتلهوا)) واللي عنده معزه يربطها باه….لما يبقي يطلع بيان من وزاره الداخليه الكويتيه أو السفاره ابقي اعرف ارد علي الساده المجتهدين في اخبارهم …مش كل واحد ماشي في الشارع نفسه يتشهر يجيب سيرتي ولا اي موقع نفسه يعمل ترافيك يطلع اي اشاعه وخلاص….وبإذن الله انا طالعه الكويت قريب عشان تتبطوا وبرضو هاصور عند الابراج تاني والاعلاميه الفاضله مي العيدان قالتلي شخصيا أن حد من المجتهدين قالها الكلام دا بدون أي سند ولا خبر مؤكد من اي جهه وهي شخصيا لا تملك مايثبت ذلك يعني مفيش حد مسئول قالها ولا بلغها بكده بطلوا هري باه……حد له شوق في حاجه..تاني اللي عنده معزها يربطها…ايييه يربطها…واللي عنده مستند يثبت ينشره خلي الناس تتبسط…سفريه الكويت حرقت ناس كتير باين كده…مع أن الكوايته دول اجدع واخلي ناس….ع العموم انا قاعده علي قلبكم في مصر وبره مصر.????????????????????????????????????????????????????????