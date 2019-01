ما حقيقة وضع “ماركس آند سبنسر” لفظ الجلالة على ورق المرحاض؟ (صور وفيديو)

نفت شركة “ماركس آند سبنسر “إدّعاءات تقول، إنها تقوم ببيع لفافاتٍ من ورق التواليت منقوش عليها اسم “الله” باللغة العربية.

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صوَّر أحدُ الأشخاص واحدة من تلك اللفافات قائلًا إنه يمكن رؤية اسم “الله” منقوشًا عليها باللغة العربية.

وسارعت الشركة بالتحقيق ونفت في تغريدة عبر “تويتر” هذه الإدّعاءات، مشيرة إلى أن النقش هو “ورقة الصبار”، حسب ادّعاءاتها، على الرغم من أن كثيرين عبر مواقع التواصل شكَّكوا في تلك الادّعاءات.

Hi Naila, the motif on the aloe vera toilet tissue, which we have been selling for ten years, is categorically of an aloe vera leaf and we have investigated and confirmed this with our suppliers. Best wishes, Matt.

— M&S (@marksandspencer) January 23, 2019