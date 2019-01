ريهام حجاج تفتح النار على ناشري صورة عقد قرانها.. من تقصد؟

View this post on Instagram

الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة و تنشرها علي انها شئ ممكن يضايقني احب اقولهم اطلاقا !! كل محاولات التشويه اللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت علي سنة الله و رسوله من راجل مطلق اصلا ان دلت علي شئ فتدل علي مرض النفوس (و نصيحة للستات الفاضية..مافيش راجل بيتسرق) الناس بتتجوز و تطلق عادي و كل شئ قسمة و نصيب و ربنا اللي بيبقي كاتب و مقدر .. بلاش تفاهة و لو كل واحد طلع صورته من خمستاشر سنة حايلاقي شكله اختلف عادي!! (خاصة صور الافراح اللي فيها ٣ كيلو ماكيلچ ????)دا رسمة الحواجب بتفرق..المهم الجوهر و انا مافيش حاجة في حياتي ممكن اتكسف منها و اللي حاصل دا ما شئ غير تفاهة و حقد عشان دا جواز.. اللي الناس بتباركلي عليه.. لا خبر بقضية قتل و لا فضيحة مخلة للآداب!! كفاية هري و صحافة صفرا طبعا الكلام دا للمرضي النفسيين اما كل الناس الطبيعية اللي باركتلي و فرحتلي و ماعرفتش ارد عليهم من كترهم ..بشكرهم و بقولهم يا رب مسلسل كارمن يعجبكم ✌️ يوم ١٠ فبراير علي ال سي بي سي ان شاء الله ????????