ريهام حجاج تفتح النار على ناشري صورة عقد قرانها.. من تقصد؟

نشرت الفنانة المصرية ريهام حجاج، صورة لها، ظهرت فيها أثناء عقد قرانها على زوجها السابق، وأرفقتها بتعليق شديد اللهجة، دون ذكر اسم من تُهاجمه، والذي فسَّره الجمهور بأنها تقصد الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

واعتبرت “حجاج” في منشور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أنّ البحث في مجلة لإخراج صور قديمة لها لعقد قرانها السابق، لا يمكن أنّ يسبب لها أيّ ضيق.

وقالت:”الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلّع صورة قديمة لكتبْ كتابي من مجلة، وتنشرها على إنها شيء ممكن يضايقني، أحب أقول لهم.. إطلاقًا!”.

وأضافت:”كل محاولات التشويه اللي عمَّالة تحصل لواحدة اتجوزت على سنة الله ورسوله من راجل مطلق أصلًا، إن دلّت على شيء فإنما تدل على مرض النفوس، ونصيحة للستات الفاضية.. مفيش راجل بيتسرق”.

وتابعت:”الناس بتتجوز وتطلَّق عادي، وكل شيء قسمة ونصيب، وربنا اللي بيبقى كاتب ومقدّر”.

وتفاعل متابعو “حجاج” معها، طالبين منها عدم الاكتراث لما يُقال عنها طالما أنها تقوم بالصواب.

وكانت الفنانة المصرية ريهام حجاج، أكدت خلال تصريح خاص سابق لـ”إرم نيوز”، زواجها رسميًا، من رجل الأعمال محمد حلاوة، منذ أيام، وذلك في أول اعتراف لها بعد انتشار الأنباء عن زواجهما مؤخرًا، مشيرة إلى أن زوجها هو من قام بنشر الصور التي انتشرت لها برفقته، ليعلن من خلالها علاقتهما الرسمية.

يُذكر أن محمد حلاوة هو الزوج السابق للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، وقد نشرت ريهام حجاج قبل أيام توضيحًًا بأنها لم تكن سبب طلاقهما.