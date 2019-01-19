ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز (صور)‎

في أول ظهور بعد زواجهما، أطلت الممثلة المصرية ريهام حجاج برفقة رجل الأعمال محمد حلاوة زوج النجمة ياسمين عبدالعزيز.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للثنائي حجاج وحلاوة، أثناء تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهر الانسجام بين الثنائي ريهام وحلاوة، حيث احتضنا بعضهما برومانسية، بعد فترة من الغموض حول حقيقة زواجهما.

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة في عام 2001، ولديهما من الأبناء ياسمين وسيف الدين.

وتسببت ياسمين في حالة من الجدل بشأن علاقتها مع حلاوة، حيث سبق وأعلنت في بيان انفصالها، إلا أن مصادر ترجح عدم وقوع الطلاق بينهما حتى الان