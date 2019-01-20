اليمن.. الكشف عن عمليات فساد “واسعة” من خلال المضاربة بالعملة

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية حافظ معياد، يوم الأحد، عن قضايا فساد مالية “واسعة النطاق”، خلال شهر واحد، بلغت مليارات الريالات، بواسطة عملية المضاربة والتلاعب بالعملة اليمنية.

ونشر معياد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مذكرة رفعتها اللجنة يوم الأحد، إلى رئيس الحكومة اليمنية، بشأن “طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت خلال بيع وشراء العملة”، مرفقًا معها جدولًا للفوارق بين أسعار السوق وأسعار شراء العملية بالريال السعودي.

وشملت البيانات التي تضمنها الجدول، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ وصل فيه إجمالي الفارق السعري بين أسعار السوق وأسعار شراء عملة الريال السعودي، إلى قرابة 9 مليارات ريال يمني، خلال شهر واحد فقط.