شاهد.. اختراع بدلة مدهشة تمكن مرتديها من الطيران

تمكن جندي سابق في القوات البحرية الملكية في بريطانيا من تطوير “بدلة” تمكنه من الطيران بسرعة 50 ميلًا في الساعة (80 كلم).

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مخترع البدلة، ريتشارد براونينج وهو يرتديها، وحلق خلال تجربة تدريبية أمام البحرية البريطانية في مدينة ديفون جنوب غرب بريطانيا، بحضور عدد من الضباط الكبار.

وأشار ريتشارد إلى أنه يجري مفاوضات مع البحرية البريطانية والأميركية وجيوش من دول أخرى للحصول على البدلة، مبينًا أنه قام بتجارب تدريبية للبدلة مع قوات المارينز الأميركي منذ فترة قصيرة.

وقال لصحيفة تلجراف البريطانية: “أنا لم أخترع هذه البدلة لأهداف عسكرية لكني أجريت مفاوضات مع القوات البحرية في بريطانيا والولايات المتحدة ودول في جنوب شرق آسيا وقد يتسخدمونها في عمليات عسكرية لضرب أهداف محددة.”

ووفق الصحيفة فإن البدلة التي تشبه بدلة “الرجل الحديدي” في الأفلام السينمائية مزودة بخمسة محركات دفع منها أربعة مثبتة باليدين وواحدة بالظهر، كما تتيح لمستخدمها الطيران بسرعة 50 ميلًا في الساعة وتبلغ قوة المحركات 1000 حصان.