بالفيديو.. مي العيدان تكشف سبب منع سما المصري من دخول الكويت

أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أنّ وزارة الداخلية في الكويت أصدرت قرارًا بمنع دخول الراقصة المصرية الاستعراضية، سما المصري، للبلاد عقب فيديو الأبراج الجريء.

وقالت العيدان في فيديو نشرته عبر صفحتها على “إنستغرام”: “اليوم وصلني خبر شبه مؤكد بأن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارًا بمنع سما المصري من دخول أراضيها، أو إعطائها تأشيرة دخول بعد الفيديو الذي وصفته بالصادم”.

وعلّقت العيدان على القرار قائلة: “أنا زعلانة منا راضية لأنه بعد استضافتها طلعنا منها الوجه المشرق غير المعرف عنها بالسوشال ميديا أو اللقاءات في الإعلام المصري”.

وأكدت الإعلامية الكويتية، أنّ سما لم ترتكب أي إساءة خلال استضافتها ببرنامجها، لكن القرار جاء بسبب نزولها في الشارع والإساءة لأحد رموز الكويت وهي الأبراج.

وكانت سما المصري قد أثارت جدلًا بعد نشرها فيديو على صفحاتها تظهر خلاله وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية مي العيدان.