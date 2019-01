سما المصري تكشف معاناتها مع التحرش وهكذا واجهته (فيديو)‎

View this post on Instagram

اقسم بالله كنت باركب الاتوبيس وعدد اللي كانوا بيتحرشوا بيا مقارب لعدد سكان القاهره الكبري وضواحيها….اه والله….واموت اعرف هم الرجاله ليه كانوا بيحطوا في جيبهم لمونه وهم راكبين الاتوبيس يتحرشوا بيا….????????????????