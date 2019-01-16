سما المصري تكشف معاناتها مع التحرش وهكذا واجهته (فيديو)‎

قالت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، إنها تعرضت للتحرش كثيرًا أثناء ركوب الحافلات في بلادها، قبل أن تكون لديها سيارة خاصة، واصفة تحرش الرجال بالسيدات في الأتوبيسات داخل مصر بأنه “عتيق منذ أيام الأبيض والأسود”، في إشارة منها لوجود الظاهرة منذ فترات طويلة.

ونشرت سما عبر صفحتها الرسمية على موقع نشر وتبادل الصور “إنستغرام” مقطع فيديو أثناء استضافتها مع الإعلامية الكويتية مي العيدان ببرنامجها “كشف حساب” وكتبت نصًا: “أقسم بالله كنت باركب الأتوبيس وعدد اللي كانوا بيتحرشوا بيا مقارب لعدد سكان القاهره الكبري وضواحيها.. آه والله.. وأموت وأعرف هم الرجالة ليه كانوا يحطوا في جيبهم لمونة وهم راكبين الأتوبيس يتحرشوا بي”.

وأضافت سما المصري: “الستات في مصر غلابة، والتحرش لا يقتصر على غير المتزوجين فقط، بالعكس فيه رجالة طفسة، يبقي الواحد منهم متزوج هانم، ويحب يعك مع شغالة، وأنا كنت بلبس كوتشات خفيفة، عشان تبقي سهلة القلع، لمواجهة المتحرشين”.

ودائمًا ما تثير سما المصري حالة من الجدل، سواء بتصريحاتها، أو استضافتها الإعلامية، وكذلك آراؤها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، سواء ضد شخصيات عامة أو فنانين، أو لاعبي كرة قدم، أو قضايا سياسية واجتماعية.