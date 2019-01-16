استقالة نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية

أعلن بدرام سلطاني نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية التابعة للحكومة اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، واصفًا “قرار استقالته بالصعب للغاية”.

وكتب بدرام سلطاني في حسابه الرسمي عبر “تويتر”، عقب إعلان استقالته “كان قرارًا صعبًا، صعبًا للغاية”، مضيفًا “لكن اتخاذ القرارات الصعبة هو فن صعب، ويجب تعلمه والتصرف بناءً عليه”.

وتابع: “سأظل دائمًا جنديًا للاقتصاد الإيراني”، معربًا عن أمله في أن تكون الأيام المقبلة بالنسبة لإيران طيبة، على حد تعبيره.

تصميم سختى بود، بسيار سخت.

اما گرفتن #تصميمات_سخت هنرى است كه بايد آموخت و عمل كرد،

خواه يك انسان، خواه يك كشور.

همواره سرباز اقتصاد #ايران خواهم ماند، يك روز در متن و يك روز در كنار #اتاق_بازرگانى

به اميد روزهاى خوب براى ايران عزيزمان???????? pic.twitter.com/3o3Ufa3hXl — Pedram Soltani (@PedramSoltani1) January 16, 2019

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن الأسباب التي دعته إلى تقديم استقالته، في ظل أزمة اقتصادية تشهدها إيران وتراجع في الصادرات والواردات جرّاء العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وبدرام سلطاني يبلغ من العمر 49 عامًا، يعد من كبار الناشطين الاقتصاديين ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، وعضو المجلس العام لغرفة التجارة الدولية (ICC). وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة الشركات الفارسية، وسلطاني هو خريج جامعة طهران وجامعة مانشستر.