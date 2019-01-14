الذهب يرتفع مع توقعات توقف زيادات الفائدة الأمريكية وهبوط الأسهم الآسيوية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع هبوط الدولار بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة العام الجاري وهبوط الأسهم الآسيوية بعد بيانات صينية ضعيفة تشير لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1291.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش.

وصعد الذهب في العقود الآجلة بالولايات المتحدة 0.2% إلى 1292.10 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 11% منذ أن سجل أقل مستوى في عام ونصف العام في منتصف آب/ أغسطس عند 1159.96 دولار بسبب تقلبات أسواق الأسهم وضعف الدولار.

وقال “ايه.ان.زد”: “قطاعات المعادن النفيسة تواصل الاستفادة من الدولار الأضعف وهبوط دوري لأسواق الأسهم”.

وأضاف: “كما أن المخاطر الجيوسياسية بدأت تحفز بعض عمليات الشراء في أصول الملاذ الآمن. وزاد قلق المستثمرين بشأن مفاوضات الانفصال البريطاني. وفي الوقت ذاته يبدو أنه لا نهاية في الأفق لإغلاق الحكومة الأمريكية”.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.8% إلى 1306.99 دولار للأوقية. وكان المعدن قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا الأسبوع الماضي عند 1342.43 دولار.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 809.20 دولار للأوقية واستقرت الفضة عند 15.59 دولار للأوقية.