وزير الطاقة الإسرائيلي يصل مصر في زيارة نادرة

المصدر: ا ف ب

وصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، يوم الأحد، إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر حول الغاز، في زيارة نادرة لمسؤول إسرائيلي إلى مصر، بحسب ما نقل مسؤولون في مطار القاهرة.

وتلقى الوزير الإسرائيلي دعوة من الحكومة المصرية، بحسب وزارة الطاقة الإسرائيلية.

وخلال هذه الزيارة، سيشارك الوزير الإسرائيلي في اجتماعات منتدى شرق المتوسط للغاز، وهو تجمع قرر رؤساء مصر واليونان وقبرص إنشاءه خلال قمة ثلاثية عقدوها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في اليونان.

وفي تصريح للإذاعة الإسرائيلية قبل مغادرته إلى القاهرة، اعتبر شتاينتز أنه بانعقاد هذا المنتدى سيكون هناك “لأول مرة تعاون اقتصادي فعلي بين دول محور السلام”، حيث أبرمت مصر العديد من الاتفاقيات في مجال الغاز أخيرًا مع جيرانها.

وفي شباط/ فبراير 2018، وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقًا لتصدير الغاز الإسرائيلي من حقلي تامار وليفياثان إلى مصر.

وقال مسؤول إسرائيلي مقرب من الوزير شتاينتز، إن “الدعوة التي وجهت إلى شتاينتز هي إحدى نتائج اتفاق الغاز”.

وتعود آخر زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى مصر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عندما شاركت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل في مؤتمر متوسطي حول المساواة بين الرجال والنساء.