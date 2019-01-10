أمريكية في الثمانين من عمرها تصبح أكبر بهلوانة في العالم (فيديو)

حطمت سيدة تبلغ من العمر 86 عامًا في ولاية كاليفورنيا رقمًا قياسيًا عالميًا، ودخلت موسوعة “غينيس” كأكبر “بهلوانة” في العالم.

وقالت البهلوانة الأمريكية، بيتي غودهارت، التي تعيش في مدينة “لا جولا” إن مسيرتها بدأت عندما تلقت قسيمة دروس حركات بهلوانية هدية بمناسبة عيد ميلادها الـ 78.

ووفقًا لوكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الأمريكية، قالت “بيتي” إن تجربة الرياضة ساعدتها على التغلب على خوفها طويل الأمد من المرتفعات.

وأوضحت: “كنت خائفة جدًا من المرتفعات، ومرعوبة من الوقوف على المنصة العالية، لكنني قفزت وغير ذلك حياتي”.

ودخلت “بيتي” موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2019 باعتبارها أكبر بهلوانة في العالم، ولكنها أعربت عن أملها في ألا تحتفظ بالرقم القياسي للأبد، وأن تنتشر تلك الرياضة الممتعة بين المسنين.

وقالت: “أتمنى أن يهزمني شخص ما، فمجرد التنافس شرف لي”.