صورة بشرية عملاقة في الإمارات تدخل موسوعة غينيس برقمين (فيديو)

حطم مجموعة طلاب من مدرسة إماراتية رقمًا قياسيًّا في موسوعة “غينيس“، من خلال تشكيل صورة بشرية لإبريق قهوة يصب في فنجان.

شكّل الطلاب البالغ عددهم 5445 طالبًا في المدرسة الهندية الدولية بالشارقة شكل إبريق قهوة (دلًة)، ثم تحولوا إلى شكل القهوة التي تُسكب في الفنجان.

ووفقًا لوكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الأمريكية، حقق إنجاز الطلاب رقمين قياسيين في الموسوعة العالمية، وهما أكبر صورة بشرية لإبريق قهوة وأكبر صورة بشرية متحولة.

يذكر أن الدلًة تعتبر إحدى ركائز الثقافة الإماراتية، حيث تظهر على أكثر فئات العملة الإماراتية استخدامًا، “الدرهم” فهي متجذرة بعمق في الثقافة العربية، وتمثل رمزًا للوحدة والوئام والسخاء.