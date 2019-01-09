تعرّف على أغرب منتجات معرض CES 2019 (صور)

شهد معرض إلكترونيات المستهلكين السنوي CES 2019 في أيامه الأولى اهتمامًا كبيرًا بتقنيات الواقع المعزز Augmented Reality، ولم يقتصر الأمر على بعض النظارات المختلفة، ولكن تطبيقات الواقع المعزز بدأت تتوغل في العديد من المجالات الجديدة، مثل مكاتب العمل، والسيارات والمطبخ.

زجاج يرشدك إلى الطريق

أعلنت شركة WayRay، الرائدة في مجال تصنيع زجاج السيارات التفاعلي، عن توسيع قاعدة تطبيقات تقنياتها والخروج بها من زجاج السيارات إلى العديد من الساحات مثل نوافذ مكاتب الشركات، والفنادق، بحيث يمكن تحويل النوافذ إلى أسطح شفافة تضيف طبقة من المعلومات الغنية التي تحول المنظر أمامك إلى خريطة تفاعلية توضح لك كافة تفاصيله، بحيث يمكنك التفاعل أكثر مع تلك التفاصيل والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وصفات طهي تفاعلية

كما طورت شركة Whirlpool جيلًا جديدًا من أفران الحائط يحمل اسم Connected Hub Oven، والذي يحمل بابه الشفاف من الخارج شاشة عالية الدقة، يمكنك أن تستعرض عليها التقويم ومواعيد وجباتك، وكذلك يمكنك إنشاء تنبيهات صوتية، كما أن الشاشة تقدم ميزة الواقع المعزز AR من خلال تسهيل مهمة ربة المنزل أن تتابع عملية طهي ما يوجد داخل الفرن دون الحاجة إلى فتح الباب، وذلك من خلال نظم رؤية داخلية، إضافة إلى ذلك في بداية استخدامك للفرن المبتكر تظهر مجموعة من الإرشادات الكتابية والعلامات الإرشادية التوضيحية على الشاشة لتسهل عليك تعلم كيفية استخدامه بمختلف مميزاته وأدواته.

مرآة تغير لون شعرك

استعرضت شركة CoreOS مرآتها الجديدة كليًا Artemis والتي تسهل على السيدات تجربة تغيير ألوان شعرهن بحيث تتخيلن شكل الألوان المختلفة عليهن قبل تنفيذها في الواقع، إلى جانب امكانية تجربة مستحضرات التجميل المختلفة ومشاهدة فيديوهات توضيحية لطريقة استخدامها قبل شرائها من مختلف العلامات التجارية العالمية، إلى جانب ذلك فإن المرآة تستخدم تقنية الواقع المعزز لتلتقط صورة 4D لوجه أطفالك لتشجعهم من خلال إدخالهم في لعبة مسلية على غسل أسنانهم بشكل سليم.

نظارة بـ 1000 دولار

قدمت شركة Nreal الناشئة نظارتها المبتكرة خفيفة الوزن Nreal Light والتي تقدم تجربة مميزة مع الواقع المعزز، حيث تتشابه كثيرًا من حيث الأداء مع نظارات مثل مايكروسوفت HoloLens وكذلك نظارة ماجيك ليب Magic Leap One، ولكن الاختلاف بينهما هو أن نظارة Nreal Light أخف في الوزن، كما أنها تستخدم معالج سناب دراجون 845 الخاص بالهواتف الذكية من كوالكوم لمعالجة البيانات والرسوميات، ما يجعلها رخيصة، حيث سعرها سيكون 1000 دولار عند وصولها للأسوق في الربع الثالث من 2019، وهذا السعر يعتبر زهيدًا مقارنة بنظارات الواقع المعزز حاليًا.