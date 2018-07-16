حبس خبير إلكترونيات بعد تجسسه على زوجته

أصدرت محكمة في بريطانيا حكمًا بالحبس لمدة 11 شهرًا على خبير إلكترونيات، بعد اتهام زوجته السابقة له بالتجسس عليها باستخدام تكنولوجيا البيت الذكي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نجح روس كيرنز خبير الإلكترونيات القاطن بمقاطعة ألترنشام بمانشستر، في إدخال نظام تكنولوجيا بمنزل الزوجية السابق يسمح له بالتنصت على المحادثات الهاتفية الخاصة بزوجته.

واستمعت محكمة مانشستر كراون للزوج البالغ 35 عامًا من العمر، الذي استخدم تطبيقًا عبر جهاز الأيفون الخاص به، للوصول بسهولة إلى النظام الذي صُمم للسيطرة على أنظمة الحرارة والإضاءة والأمن الخاصة بالمنزل، البالغة تكلفته سبعمئة ألف جنيه إسترليني، والواقع قي قرية هيل بمقاطعة مانشستر الكبرى.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الزوجين اللذين انفصلا بعد زواج دام 16 عامًا، رزقا خلالها بطفلتين إحداهما في سن الخامسة، والأخرى في سن الثالثة، ولكن لُوحظ تعامل الزوج بشكل غريب بعد الانفصال.

وتعتقد الزوجة أن روس كان يقوم بالدخول إلى النظام عبر جهاز آيباد مُثبت على حائط المطبخ.

وروت الزوجة للمحكمة إحدى الوقائع التي تأكدت من خلالها تنصت الزوج عليها قائلةً: “كنت أتحدث مع والدتي وأخبرتها بأنني لم أعد أحب روس، فظهر أمامي روس فجأة وردد إلي نص المحادثة”.

وأدين روس بجرائم مطاردة وتحرش تجاه زوجته عقب هذه الوقائع، إذ ثبت على المتهم التشاجر مع زوجته السابقة داخل سيارتها وإصابتها بقطع في الحنجرة، وأيدت المحكمة تهم التحرش ليسجن المتهم على إثرها لمدة 11 شهرًا.