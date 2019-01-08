اتحاد الكرة المصري يحسم مصير بطولة الدوري بعد الفوز بتنظيم كأس أمم إفريقيا

حسم اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، قضية إلغاء مسابقة الدوري العام المصري، موسم 2018/2019، بعد أن فازت مصر بحق تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019، على حساب جنوب إفريقيا.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات تلفزيونية: “اتحاد الكرة رفض بشكل حاسم فكرة إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم بعد فوز الملف المصري بشرف تنظيم واستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنطلق في يونيو المُقبل”.

وأضاف عامر: “المسابقة المحلية مستمرة وكان من الطبيعي أن تتوقف لمدة شهر سواء أقيمت البطولة في مصر أو خارجها بحسب لوائح الاتحاد الإفريقي، تنظيم البطولة في مصر سيتسبب في تعطيل بطولة الدوري لمدة 45 يومًا، سيتوقف قبل البطولة بأسبوعين أي اعتبارًا من 2 يونيو إلى 17 يوليو، بخلاف إمكانية تأهل الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي لنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية أي أسبوع إضافي لتصل مدة تعطيل اختتام مسابقة الدوري إلى 50 أو 52 يومًا”.

وتابع: “لولا قرار كاف بإقامة بطولة استثنائية لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، لانتهت بطولة الدوري العام في موعدها بشكل طبيعي قبل انطلاق أمم إفريقيا”.

يذكر أن مصر فازت بتنظيم بطولة أمم إفريقيا بحصولها على 16 صوتًا من اللجنة التنفيذية لـ”كاف” مقابل صوت واحد فقط لجنوب إفريقيا.