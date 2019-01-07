هجوم عنيف على سما المصري في الكويت بعد الفيديو المثير

شنّ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حملة انتقادات لاذعة على الفنانة الاستعراضية سما المصري بعد الفيديو المثير الذي نشرته أثناء تواجدها في الكويت.

وظهرت سما المصري في مقطع تحت أبراج الكويت الشهيرة لتعلن عن أعمال فنية وتعد جمهورها بالمزيد، مع إقدامها على بعض الحركات وتلفظها بألفاظ وإيحاءات مثيرة أثارت غضب الرأي العام في الكويت.

وكتبت سما تعليقًا على الفيديو: “برجين الكويت….اوعوا تفهموا غلط؟؟؟… دا لسه فيه عمود سواري كمان غير البرجين”.

اشك ان الهدف من التصوير هو ابراج الكويت ، الهدف اكبر من الأبراج الراقصة سما المصرى pic.twitter.com/61XNFWoWLe — mohamed wahed (@m_eelwahed) January 5, 2019

وعبر ناشطون عن غضبهم عبر حساباتهم بتويتر عن الفعل الذي أقدمت عليه الفنانة المصرية واصفين ذلك بـ “الفضيحة”، محملين المسؤول عن جلب الفنانة المصرية تداعيات ما حدث.

الفرق بين ما فعلته صفاء الهاشم في القاهره وما فعلته سما المصري ( عزكم الله ) في الكويت في نفس الاسبوع .. pic.twitter.com/vb48t9TQ29 — Mohamed EL ZouK (@elzouk1) January 6, 2019

واشترك بعض رواد مواقع التواصل في مصر مع نظرائهم في الكويت في السخرية والهجوم على سما المصري ، التي ردت على شاب سخر منها، في مقطع فيديو قام خلاله بتقليد حركاتها.

سما المصري

جاية تفضحنا بخلفيتها المثيرة بالكويت

فينك يا سمير يا صبري

عامل دكر علي رانيا يوسف بس???????? pic.twitter.com/Tnu1UZTCAg — HANY BOB (@BoSamasamer13) January 7, 2019

ونشرت سما، مساء الاثنين، فيديو الشاب، وهو يسخر منها، في الوقت الذي علقت فيه بطريقة غير متوقعة، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وقالت ساخرة: “هههه…هموت…الراجل دا فقر وعسل جدًا بيتريق عليا وأنا عند أبراج الكويت بس بصراحة عسل وعنده حق لأ وحاطط مخدة ورا عشان يبقي شبهي.. أنا فعلا بقيت شبه عطيات.. بس إنت منزلها تحت أوي ليه كده ياعم؟؟. أنا باردة أقسم بالله مابحسش.. بس برضو عملتلك فولو”.

ودائمًا ما تثير سما المصري الجدل، سواء بتصريحاتها، أو الصور والفيديوهات التي تنشرها لنفسها عبر صفحتها، والتي تحمل دائمًا الكثير من الجرأة، على الرغم من إعلانها مؤخرًا عدم نشرها لمواد أو صور خارجة عن تقاليد المجتمع المصري.