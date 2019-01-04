سما المصري: محمد رمضان “مغرور” ولم يعد “نمبر وان”

هاجمت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، مواطنها الممثل محمد رمضان، معتبرة أنه لم يعد “نمبر وان”.

وقالت المصري في لقاء مع الإعلامية الكويتية مي العيدان ببرنامج “كشف حساب”: “محمد رمضان أصابه الغرور مما أدى إلى ابتعاد الجمهور عنه وخفوت نجمه”.

وأضافت أن “أفلامه وأغانيه تحقق مشاهدات عالية للغاية، لكن هذا لا يعني أن يصاب بالغرور”.

وأشارت إلى أنها “محمد رمضان رجل عصامي بدأ من الصفر، وأنا أحب ذلك، لكنه مؤخرًا أصبح يرد على منتقديه بشكل سيء”.

من جانب آخر، أعربت المصري، عن رفضها وصفها بـ”الراقصة”، موضحة أن ذلك “ليس غضبًا أو استحقارًا للمهنة ولكن لأنها مغنية وليست راقصة”.

وقالت إنها “تحترم الراقصات، وهن سيدات محترمات وربما يتحملن مسؤولية الإنفاق على أسرة كاملة”، مشيرة إلى أنهن “يعملن بمهنة تعترف بها الدولة”.

ولفتت إلى أنها “من الأساس عضو بنقابة الموسيقيين ولكن تم شطبها من قبل نقيب الموسيقيين الأسبق مصطفى كامل إرضاءً لبعض الأشخاص”، على حد قولها.