الفنان السعودي فايز المالكي يرد على “تهديدات” داود الشريان

أبدى الفنان السعودي فايز المالكي “استغرابه” من تھديدات رئیس ھیئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، بملاحقته قانونیًا على خلفية السجال بين الهيئة والمالكي بخصوص مستحقات مالیة للأخير.

ونشر المالكي عبر حسابه في “تويتر” صورة لخبر يحمل تصريحًا في صحیفة محلیة، يقول إن “رئیس ھیئة الإذاعة والتلفزيون يھدد الفنان فايز المالكي بالملاحقة القانونیة باتھام الأخیر بمحاولة رشوة موظف عام”.

وعلّق المالكي على ذلك قائلًا: “كل ما أشوف ھالخبر استغرب كثیرًا، لو أن ھالشخص طبق كل كلامه في برنامج الثامنة، كان أنصفني بدل أن يتهمني بما كتب في الخبر”.

وأضاف بقوله: “لكن والله أني بأخذ حقي وبشرع الله وغصبًا عن خشمك. الحمد الله أننا في بلد يحكم بشرع الله وسنة رسوله”.