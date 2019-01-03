بعد الجزائر.. مسحوق عصير “مخدر” يثير استنفارًا في تونس

حذرت السلطات التونسية، مواطنيها، الأربعاء، من عصير مهرب يحتوي على مادة مخدرة.

وأثار عصير “أميلا” المهرب من الجزائر، مخاوف في عدد من المحافظات التونسية الحدودية، بعد وصول المنتج إليها، واستهلاكه من قبل البعض رغم احتوائه على مادة “البيرازول” المخدرة، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز”.

وطالبت المندوبية الجهوية للتربية في مدينة “تطاوين” الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي التونسي، بحظر عصير “أميلا” المهرب.

وقالت المندوبية في بيان: “على مديري المدارس الابتدائية منع استهلاك العصير الخطير من قبل التلاميذ”، مطالبة بـ”إطلاق حملات واسعة للتوعية والتحذير من خطورة استهلاك العصير”.

وكان وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب، أعلن الأحد 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غلق مصنع مسحوق عصير “أميلا” وسحب منتوجه من كافة الأسواق، بعد تأكيد احتوائه على مادة “البيرازول” المخدرة.

وأثار انتشار مسحوق عصير “أميلا” في الجزائر، سخطًا عارمًا لدى الشارع المحلي، وبدأ الحديث مجددًا حول سبل تحصين منظومة الاستهلاك الهشة محليًا والتي تنتج تسممات ومآسي عديدة كل عام.

ويطالب خبراء الشأن الصحي في الجزائر بتكثيف الرقابة، ومراعاة شروط الحفظ والتخزين والتوزيع والنقل والتحضير.