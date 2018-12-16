الجزائر تسحب مسحوق عصير من السوق لاحتوائه على مادة مخدرة

سحبت وزارة التجارة الجزائرية مسحوقًا يستعمل لإنتاج عصائر فواكه من الأسواق؛ بسبب احتوائه على مادة مخدرة، انتشر استهلاكه وسط تلاميذ المدارس.

وشرعت الوزارة، اليوم الأحد، بسحب مسحوق العصير الجاهز للعلامة التجارية (أميلا) من السوق مع تجميد نشاط الشركة المنتجة له الكائن مقرها ببوفاريك في محافظة البليدة (جنوبي العاصمة).

وجاءت هذه التدابير بحسب مدير “الرقابة وقمع الغش” بوزارة التجارة عبدالرحمن بن عزيز، بعد مراسلة من مديرية التجارة لمحافظة البيض (جنوب غرب)، تعلم فيها بتواجد مادة محظورة تسمى “البيرازول” ضمن مكونات هذا المسحوق.

وأعلنت الوزارة “حالة التأهب” وقامت فور تبليغها بـ “تجميد” نشاط الشركة والبدء في إجراءات سحب المسحوق من السوق؛ لغرض إجراء التحقيقات اللازمة حول تركيز هذه المادة في المنتوج، وفق بن عزيز.

وأوضح المسؤول ذاته، أن مادة “البيرازول” التي تصنف ضمن الكحوليات “ليست محظورة” في حد ذاتها، وإنما تتحول إلى مادة خطيرة على الصحة العامة إذا كان تركيزها يتخطى الكميات المسموح بها.

ومنذ 3 أيام، تناقلت وسائل إعلام جزائرية أخبارًا حول استعمال المسحوق “أميلا” من طرف تلاميذ المدارس، عبر استنشاقه كمادة مخدرة، وذلك في عدة محافظات بالبلاد.

وعند اقتناء هذا المسحوق من طرف المستهلكين، يتم إذابته في كمية معينة من الماء؛ للحصول على عصائر مختلفة بحسب النكهة التي تم شراؤها.

وتستعمل “مادة البيرازول” في القطاع الصحي لعلاج المرضى، بحيث يصنف من المهدئات والمواد الكحولية، حسب بن عزيز.

كما تدخل ضمن المواد المكونة للمعطرات التي تضاف لبعض المنتجات في إطار “المضافات الغذائية” حسب النسب المسموح بها.

وكشف مسؤول وزارة التجارة الجزائرية عن تحاليل تجرى حاليًا على المسحوق؛ لتحديد نسبة مادة “البيرازول”.

وقال بن عزيز: “في حال صدور نتائج تحاليل تؤكد أن المادة تشكل خطرًا على الصحة العامة، ستجمد الوزارة إنتاجها نهائيًا”.

وأضاف: “إذا كانت النسب المضافة في المنتوج من هذه المادة تتخطى الكميات المسموحة بنسب محدودة، فستخضع الشركة المنتجة إلى عقوبات صارمة وغرامات مالية”.

واستدرك بن عزيز قائلًا: “لكن إذا كانت هذه النسب المضافة في إطار المعايير المسموح بها، فسيتم الترخيص للشركة بالعودة إلى الإنتاج مع الاستمرار في مراقبة المنتوج”.