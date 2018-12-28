تقرير دولي: “رجال ظل” يسيطرون على تونس

أكد تقرير دولي أن مجموعة من رجال الأعمال التونسيين ممن أطلق عليهم تسمية “رجال الظل، تمكنوا من السيطرة على مفاصل الدولة التونسية وأصبحوا يحكمون قبضتهم على البلاد”.

واعتبر التقرير الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية، الخميس، أن “تحكم هذه المجموعة في مصير تونس، تسبب في شعور لدى الشعب بأن الدولة تخدم المافيا، وهو ما أضعف الثقة في حكومة يوسف الشاهد”.

واعتبر التقرير أن “كثرة الإجراءات الاقتصادية وضبابيتها واستخدامها من طرف موظفي الإدارة التونسية، عزز شبكات الحماية والزبونية في البلاد”.

وشدد التقرير على أن “ما يحدث في تونس دفع عددًا من المواطنين إما إلى دفع الرشاوى أو دعم أشكال التضامن المختلفة سواء منها القطاعية أو المهنية أو النقابية أو السياسية أو الجهوية أو العائلية”.

وأكد التقرير أن “أكثر المتنفذين في البلاد يوجدون في حوالي 100 مجلس إدارة، بداية من البنك المركزي، وصولًا إلى المؤسسات المصرفية والمؤسسات الحكومية”.

وأوضح التقرير أن “مجموعة العائلات النافذة في تونس، تطالب بمزيد من الحرية للحصول على مشاريع في قطاعات تسعى إلى احتكارها، كما تسعى إلى إحكام غلق القطاعات التي تعمل بها”.

ورأى التقرير أن “رجال الظل استفادوا من المشاورات السياسية التي حصلت في أعلى هرم السلطة، بين رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، للتغلغل في أجهزة الدولة والسيطرة على مفاصلها”.

ونشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، الخميس، تقريرها لسنة 2017 وتضمن جملة من التقارير الدولية التي تحدثت عن الشأن التونسي، من بينها تقرير مجموعة الأزمات الدولية.

يذكر أن مجموعة الأزمات الدولية، هي منظمة غير حكومية دولية تأسست سنة 1995، وتتمثل مهمتها في منع حدوث النزاعات الدموية حول العالم وتسويتها من خلال تحاليل ميدانية وعبر إسداء المشورة للدول والمنظمات الأممية.

وتُعد المنظمة من المصادر العالمية الأولى للتحاليل والاسشارة بالنسبة للحكومات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.