رفض دعوى ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر ضد قرار منعها من السفر

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بعدم قبول دعوى مقامة من سارة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، لإلغاء قرار صادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر.

وقالت الدعوى، إن الطاعنة “لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا، وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد”.

وأضافت أن “حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد، مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد، وحق دستوري مقرر له، لا يجوز المساس به لأي سبب”.

وأوضحت أن قرار المنع من السفر، “استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية، ولم يمكن الاطلاع عليها؛ ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر”.