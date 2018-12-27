حبس مصرية 3 سنوات بتهمة التحرش بـ”قرد”

أسدلت محكمة جنح المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، الستار على قضية استحوذت على اهتمام الرأي العام.

وقضت محكمة جنح المنصورة، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات، على “فتاة القرد”، المتهمة بالتحريض على الفسق، وإثارة الغرائز، والفعل الفاضح في الطريق العام، نتيجة قيامها بمداعبة العضو التناسلي لقرد، بأحد محلات المنصورة.

وتم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر في مصر، ما استدعى الشرطة للبحث عن صاحبة الفيديو، والقبض عليها وإحالتها للمحكمة.

واعترفت الفتاة بالواقعة، وقالت إنها كانت تسير برفقة بعض أصدقائها في أحد شوارع المنصورة، ووقفوا بجوار محل لبيع الحيوانات الأليفة، وقامت بملاعبة قرد في قفص، وأمسكت بعضوه الذكري، على سبيل المداعبة، وفوجئت برد فعل القرد، وهو ما جعلها تتمادى في ذلك.

وأشارت إلى أن أحد أصدقائها قام بتصوير الفيديو، وهي تداعب العضو الذكري، ولم تكن تعلم أنه سيقوم بنشر المقطع على صفحات التواصل الاجتماعي.