طفلة إماراتية تفوز بجائزة لابتكار روبوت‎

المصدر: ا ف ب

فازت طفلة إماراتية بالميدالية الذهبية في مسابقة محلية بعد ابتكارها رجلًا آليًا يمكنه اكتشاف حالات التنمر في المدارس.

وفازت غاية شهاب بالميدالية الذهبية في جائزة المبرمج المواطن التي نظمت مؤخرًا.

وكتب وزير التعليم الإماراتي حسين الحمادي في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: غاية شهاب “أبدعت وأبهرت في أدائها وتوجت مجهودها بالفوز، هذه النخب من الطلبة هي طموحنا وهدفنا للارتقاء بسلم التعليم”.