“تويتر” يضيف ميزة جديدة لعرض أحدث التغريدات

أضاف موقع التغريدات القصيرة “تويتر“، أيقونة إلى تطبيقه للهاتف المحمول يمكّن المستخدمين من العودة إلى نظامه القديم لعرض أحدث التغريدات أولًا.

وغيّر “تويتر” خوارزمية الجدول الزمني عام 2016، إذ قدمت موجزًا أظهر مزيجًا من أحدث التغريدات إلى جانب التغريدات التي تعتقد خوارزميات الموقع أنها تثير اهتمام المستخدمين.

وأصبح هذا التغيير قضية ومثار جدل بين العديد من المستخدمين، وعلى الرغم من وجود بعض الطرق لإيقاف تشغيل الخوارزمية، إلا أن “تويتر” اعترف الآن بالحاجة إلى تقديم طريقة أكثر وضوحًا لتبديل الإعدادات.

وقالت الشركة، إن أيقونة “sparkle” جديدة ستبدأ الآن في الظهور في إصدار iOS من التطبيق، والتي تمنح المستخدمين عند النقر عليها خيار التبديل لعرض التغريدات.

وقال نائب رئيس شركة “تويتر”، كيث كولمان، إن “التغيير اعترف بأن بعض المستخدمين انتقلوا إلى تويتر لمتابعة الأحداث المباشرة، ولذا فهم حريصون على رؤية أحدث المشاركات أولًا”.

وأضاف: “مهمتنا هي مساعدتك في الاطلاع على التغريدات التي تهمك أكثر، ونريد أن يطلعك جدولك الزمني على المحادثات ذات الصلة التي تحدث على تويتر”.

وتابع كولمان: “يسعى الجدول الزمني للصفحة الرئيسية إلى القيام بذلك، لكننا نعرف أنه لا يتم ذلك دائمًا، ومن المفيد أحيانًا الاطلاع على أحدث التغريدات فقط – مثل الأحداث الرياضية المباشرة – أو في حالة الأخبار العاجلة، ولذلك بدأنا قبل بضعة أسابيع في اختبار طريقة جديدة لرؤية أحدث التغريدات فقط”.

وقال إن الذين شاركوا في اختبار الميزة أفادوا بأنها جعلتهم يستمتعون بـ”تويتر” بدرجة أكبر، وقالوا إنهم سيشاركون في المحادثات أكثر عندما يكون بإمكانهم التبديل لعرض التغريدات.

وأكد “تويتر” أن الميزة ستتاح على نظام التشغيل أندرويد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.