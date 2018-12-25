نادين الراسي تنهار من البكاء على الهواء.. وتكشف حقيقة تعاطيها المخدرات (فيديو)

انهارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي من البكاء على الهواء، أثناء استضافتها في أحد البرامج اللبنانية، وهي تروي قصة تعرضها لـ”الظلم” مع طليقها.

وقالت الراسي: “أنا إنسانة صار لي من الصيفية حتى اليوم عايشة عذاب نزاع لأنها طلبت حقها الطبيعي بالنفقة من طليقها وما اندفع.. بس طالبت فيه صارت إنسانة مجرمة ما بيحقلها”.

وقام البرنامج التلفزيوني بإخفاء الصوت عن جزء من كلام نادين، في إشارة منه إلى أن هذا الإخفاء جاء بأمر قضائي.

واستطردت نادين: “هادا الشي كتير صعب والأصعب لما يستدرجك إنسان ويعمل معك مشكلة.. وأنت من قهرك وحرقة قلبك تهاجم وتواجه وما تخلي حدا يتورط تطلع أنت المجرم.. وبعد كل السنين اللي لاعبا فيها ما عندي غير يسوع أعيد معاه بالعام الجديد.. وطلعت إنسانة شر”.

وتابعت: “ما بحكي على المصاري.. وأنا في حياتي عمري ما كنت مرا معاها مصاري لأن الي حواليها على طول بياخد منها.. وانسرق مصرياتي بتاخدوا اشتريت لهم سيارات وبيوت.. ماحدا يقولي بتحكي بالمصاري”.

وأوضحت نادين: “أنا اهتميت بكل الي حولي أمي وأبي وأهلي وعندما وقعت صرت فضيحة عليهم.. ما في مصاري ما في حدا.. ولا حدا بيسأل علي”.

وكشفت حقيقة تعاطيها للمخدارت، مشيرة إلى أن هذا الكلام مجرد أكاذيب، معلقة: “ذهبت إلى محل قانوني مشان أعمل فحص وأثبت أني لا أتعاطى المخدرات”.