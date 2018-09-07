بعد خلافها مع ابنها.. الفنانة نادين الراسي تعلن اعتزالها الفن

بعد خلافها مع ابنها.. الفنانة نادين الراسي تعلن اعتزالها الفن

الفنانة اللبنانية كشفت عن تعرضها للضرب على يد ابنها وسحلها أمام نجليها الآخرين، إثر وجود خلافات بينهما.

المصدر: محمد عبد الفضيل - إرم نيوز

وجهت الفنانة اللبنانية نادين الراسي رسالة مفاجئة لجمهورها، بعد الخلاف الذي وقع بينها وبين نجلها “مارك حدشيتي”، وإعلانها على الملأ تعرضها للضرب من قبل ابنها.

وودعت نادين متابعيها عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، معلنةً اعتزالها الفن، قائلة: “شكرًا لكلّ محبّ وكلّ من دعم مسيرتي الفنّيّة وكلّ من استفذّني لأقدِّم الأفضل .. الآن حان وقت الوداع”.

متابعو الراسي اندهشوا من قرارها، فحاول كثيرون إثناءها عما يدور في ذهنها، بينما تمنى لها آخرون راحة البال وسرعة عودة الأمور إلى ما كانت عليه.

وكتبت “فاطمة” تعليقًا قالت فيه: “خدي لك فترة نقاهة وارتاحي نفسيًا وإبعدي عن الإعلام بس ما تأذي حالك حرام والله إحنا كلنا بشر وبنغلط ذنبك الوحيد أنك مشهورة”.

وأضاف آخر: “طولي بالك .. وروقي… كلشي إلو حل… وإنتِ نجمة كبيرة واسمك بالفن كبير كتير”.

وكانت نادين الراسي قد كشفت عن تعرضها للضرب على يد ابنها وسحلها أمام نجليها الآخرين، إثر وجود خلاف بينهما، في الوقت الذي نفى فيه “مارك” تصريحات والدته، وأكد أنها من كانت تضربه وهي في حالة هيستيرية بينما كان يحاول تهدئتها فقط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة