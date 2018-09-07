بعد خلافها مع ابنها.. الفنانة نادين الراسي تعلن اعتزالها الفن

وجهت الفنانة اللبنانية نادين الراسي رسالة مفاجئة لجمهورها، بعد الخلاف الذي وقع بينها وبين نجلها “مارك حدشيتي”، وإعلانها على الملأ تعرضها للضرب من قبل ابنها.

وودعت نادين متابعيها عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، معلنةً اعتزالها الفن، قائلة: “شكرًا لكلّ محبّ وكلّ من دعم مسيرتي الفنّيّة وكلّ من استفذّني لأقدِّم الأفضل .. الآن حان وقت الوداع”.

شكرًا لكلّ محبّ و كلّ من دعم مسيرتي الفنّيّة و كلّ من استفذّني لأقدِّم الأفضل .. الآن حان وقت الوداع . — Nadine El Rassi (@NadineElRassi) September 7, 2018

متابعو الراسي اندهشوا من قرارها، فحاول كثيرون إثناءها عما يدور في ذهنها، بينما تمنى لها آخرون راحة البال وسرعة عودة الأمور إلى ما كانت عليه.

وكتبت “فاطمة” تعليقًا قالت فيه: “خدي لك فترة نقاهة وارتاحي نفسيًا وإبعدي عن الإعلام بس ما تأذي حالك حرام والله إحنا كلنا بشر وبنغلط ذنبك الوحيد أنك مشهورة”.

خدي لك فترة نقاهة وإرتاحي نفسيا وإبعدي عن الإعلام بس ما تأذي حالك حرام والله إحنا كلنا بشر وبنغلط ذنبك الوحيد أنك مشهورة — فاطمةالزهراءالشركاوي (@FatimaE04041435) September 7, 2018

وأضاف آخر: “طولي بالك .. وروقي… كلشي إلو حل… وإنتِ نجمة كبيرة واسمك بالفن كبير كتير”.

طولي بالك .. وروقي … كلشي الو حل … وانتي نجمة كبيرة واسمك بالفن كبير كتير — Ali (@ali1717171717) September 7, 2018

وكانت نادين الراسي قد كشفت عن تعرضها للضرب على يد ابنها وسحلها أمام نجليها الآخرين، إثر وجود خلاف بينهما، في الوقت الذي نفى فيه “مارك” تصريحات والدته، وأكد أنها من كانت تضربه وهي في حالة هيستيرية بينما كان يحاول تهدئتها فقط.