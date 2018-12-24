بسبب السيسي.. “رجاء الجداوي” تبكي على المسرح (فيديو)

تسبب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للفنانة المصرية رجاء الجداوي بالبكاء، بعد إشادته بأدائها وأناقتها، خلال تقديمها فقرة باحتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وداعب الرئيس عبدالفتاح السيسي الفنانة رجاء الجداوي، قائلًا: “أحييك وأشكرك ليس فقط على أناقتك ولكن على رقيك كفنانة، بارك الله في عمرك”.

وتابع الرئيس مادحًا الفنانة المصرية: “هتفضلي طول عمرك شيك جدًا، مش شيك في اللبس بس، لكن في كل حاجة، شكرًا”.

وأدخل ثناء السيسي السرور على قلب الفنانة الجداوي، وغمرتها دموع الفرح والسعادة بكلمات الرئيس قائلة: ” أنا حصلت اليوم على أكبر وسام”، في إشارة إلى كلمات مدح الرئيس.

وتسببت الفنانة المصرية أيضًا في بكاء الرئيس السيسي الذي تأثر بكلماتها في بداية تقديمها للعرض، وانهالت دموع الرئيس عندما قالت: “أنا جاية أبلغ شبابنا ذوي الهمم، أن سيادتك بتحبهم أوي أوي، ومصر كلها بتحبهم أوي، عايزين كلنا نقف جنبهم ونحتويهم، ونأكدلهم أن قدراتهم لا تقل عن قدرات الشخص الطبيعي إطلاقًا”.

وتابعت الجداوي أن القدرات الخاصة لدى البشر جميعًا تتفاوت بصورة نسبية بين الشخص والآخر، ولولا هذا التفاوت ما تحقق إبداع ونجاح وتنافس بين البعض والآخر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية “قادرون باختلاف”، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية “المنارة”.