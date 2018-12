بسبب السيسي.. “رجاء الجداوي” تبكي على المسرح (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . بكت الفنانة المصرية #رجاء_الجداوي، بعد حديث مؤثر وجهه لها الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي. . ووجه السيسي الشكر للفنانة المصرية، مقدرا جهودها في تقديم عرض أزياء جمع عددًا من ذوي القدرات الخاصة والإعلاميين والفنانين. . وأشاد الرئيس المصري خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف"، بالفنانة رجاء الجداوي، قائلًا: "أنا أشكرك جدا، ربنا يديكي الصحة ويكرمك وستبقين طول عمرك شيك جدا". . وانهمرت دموع الفنانة المصرية بعد كلمات الشكر والثناء من الرئيس عبدالفتاح السيسي.‎ . . #إرم_نيوز #السيسي #رجاء_الجداوي #ذوي_الإعاقة #ذوي_الاعاقه #فنانة #فن #مشاهير #احتفالية #مصر #عبدالفتاح_السيسي #أزياء