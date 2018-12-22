بطريقة مثيرة.. كيف علقت روان بن حسين على اتهامها بغسيل الأموال؟ (فيديو)

سخرت “الفاشينيستا” الكويتية، روان بن حسين، من الاتهامات التي تلاحق عددًا كبيرًا من المدونين والفاشينيستات في بلادها، بشأن تورطهم بعمليات غسيل الأموال وتضخم حساباتهم البنكية بشكل مثير للجدل.

وقالت “بن حسين”، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” حمل طابع السخرية: “هقول شيء وما تفهموني غلط، لما شفت إن غسيل الأموال بيفتح بيوت ويشتري شقق وسيارات وساعات قررت إني أغسل”.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة: “أنا أسوي دعاية واحدة في الشهر وأبيع أرواج (أحمر شفاه) عشان أغطي إيجار بيتي لذا قررت أغسل عطوني فلوس الغسلة بسرعة”.

وعلقت عدد من الفاشينيستات الكويتيات على اتهامات تضخم ثرواتهن، وعلى رأسهن دانة الطويرش التي أثارت جدلًا كبيرًا بعد إعلانها أنها تربح يوميًا 4500 دينار كويتي من الإعلانات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإجمالي 135 ألف دينار كويتي شهريًا.

يذكر أن الكويت اتخذت عدة خطوات لمكافحة تداعيات الشهرة عبر مواقع التواصل، حيث أحالت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من البنوك المحلية؛ للتحري والتحقيق بشأن أكثر من 10 حسابات تعود لمشاهير مواقع التواصل؛ لمعرفة مصادر أموالهم التي تضخمت، وتجاوزت أرصدة البعض منهم ملايين الدولارات.