بالفيديو.. روان بن حسين تتهم صديقتها بتشويه ملامحها

بررت الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين ظهور ملامحها بشكل مختلف في الآونة الأخيرة، إلى توجيهات صديقتها.

وقالت، عبر مقطع “سناب شات”، إن صديقتها هي التي دفعتها إلى تغيير مظهرها وقص شعرها ونفخ شفتيها ووجهها؛ ما أدى إلى ظهورها بشكل سيئ.

وعلقت: “الفيلر راح ورجعو شفايفي بحجمهم الطبيعي قبل السوشيال ميديا، اقلكن السبب اللي خلاني أسوي شفايفي، كان عندي رفيقة تقلي لا شعرك وايد طويل ولونه لون واحد، كان شعري مو مصبوغ لونه طبيعي، صبغيه، صبغت شعري وقصيته قصير واحترق شعري، شفايفك وايد صغار، ملامح وجهك كبيرة (..) رحت سويت شفايفي، تحت عينك فيه خفسة روحي سوي فيلر (..) خربت وجهي وخربت شعري، لين متى، ونحن نتبع ستاندرد معينة لأن مجتمعنا منافق اجتماعيًا”.