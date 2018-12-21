الدولار يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في 10 أشهر

اتجه الدولار صوب أكبر هبوط أسبوعي في 10 أشهر، اليوم الجمعة، بعد الخسائر التي مني بها أمس، متأثرًا بمخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية، وانخفاض العائد على السندات.

ومقابل سلة عملات منافسة، لم يسجل الدولار تغيرًا يذكر على نطاق واسع عند 96.247، لكنه يتجه للهبوط بنسبة 1.2% هذا الأسبوع، ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف فبراير/ شباط.

وتلقى الدولار القليل من الدعم من أسواق السندات، حيث جرت تسوية السندات الأمريكية التي أجلها 10 سنوات عند 2.80%، وهو مستوى دون الأعلى في 7 سنوات، والذي تجاوز 3.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

واستفاد الين الياباني من المعنويات المتوترة ليرتفع 0.2% مقابل الدولار إلى 111.09 ين.

وارتفع اليورو 0.22% إلى 1.1470 دولار، وهو مستوى دون ذروة شهر ونصف الشهر التي بلغت 1.1486 دولار أمس.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة للارتفاع 1.4% هذا الأسبوع. وزاد الجنيه الاسترليني 0.3% مسجلًا 1.2690 دولار.