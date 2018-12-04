الدولار يتراجع وعوائد السندات الأمريكية تهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

تراجع الدولار في آسيا، يوم الثلاثاء، في الوقت الذي انخفضت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أشهر، مع قلق المستثمرين بشأن توقف محتمل في دورة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.94% اليوم، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف أيلول/ سبتمبر. وتراجع الفارق بين العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين والسندات لأجل عشرة أعوام لأدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2017.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسة، 0.23% إلى 96.8.

وانخفض الدولار 0.5% مقابل اليوان في السوق الخارجية إلى 6.8375. وأمس الاثنين خسرت العملة الأمريكية 1.07% وهو أكبر انخفاض لها بالنسبة المئوية منذ الـ25 من آب/ أغسطس.

واستفاد الدولار الأسترالي من عمليات بيع واسعة النطاق للدولار الأمريكي، ليرتفع 0.2% في المعاملات الآسيوية إلى 0.7368 دولار أمريكي. وأبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر فائدة النقد الرئيس دون تغيير اليوم في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وجرى تداول الين عند 113.05 للدولار، مع تراجع العملة الأمريكية 0.5% مقابل العملة اليابانية.

وزاد الجنيه الأسترليني 0.2% إلى 1.2744 دولار بسبب الضعف العام للعملة الأمريكية. ويوم الاثنين، هبط الأسترليني لما دون 1.27 دولار للمرة الأولى منذ الـ31 من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتكبد الأسترليني خسائر على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية في الوقت الذي يراهن فيه المتعاملون على أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن تتمكن من نيل موافقة البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في الـ11 من كانون الأول/ ديسمبر.