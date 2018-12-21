أويحيى يحذر من اعتباره مغربيًا.. هل يفجر “الكسكس” أزمة بين الجزائر والرباط؟ (فيديو)

حذر رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، من إعلان “الكسكس” طبقًا غذائيًا مغربيًا، داعيًا منتجي العجائن المحليين إلى إثبات العكس.

وتأتي تصريحات أويحيى خلال إشرافه على معرض الإنتاج الجزائري، الخميس، حيث أظهر انزعاج الجزائر من تحرك الحكومة المغربية صوب منظمة “اليونسكو”، ومسارعتها في إعلان “الكسكس” طبقًا محليًا.

وقال أويحيى: “هناك دولة شقيقة وجارة جعلت من الكسكس منتوجًا خاصًا بها، لذا أطلب منكم أن تثبتوا أنفسكم، وأن تبرهنوا العكس”، مضيفًا: “لا نقول إن الكسكس جزائري فقط، بل مغاربي”.

وفي العام 2016، أعربت الجزائر عن رغبتها بإدراج “موسيقى الراي”، و”الكسكس” في التراث الثقافي غير المادي لـ”اليونسكو”؛ ما أثار استياء من قبل الرباط، المنافس السياسي، والدبلوماسي، والثقافي الكبير.

ووسط خلاف بين الجارين الجزائر والمغرب، دخلت تونس على الخط واعتبرت “الكسكس” منتجًا محليًا؛ ما دفع خبراء إلى عرض مقترح التنصيف المشترك لهذا الطبق ذي الانتماء المغاربي.

وكشفت الباحثة الجزائرية في المركز الوطني للبحوث ما قبل التاريخ، الأنثروبولوجية والتاريخية لويزا غاليس، “أن الكسكس ذا العراقة يعود إلى آلاف السنين، ويرتبط بثقافات عديدة بحكم انتمائه إلى كثير من الشعوب”.

وأوضحت غاليس، أنه “تم العثور على أوانٍ قريبة من أدوات صنع الكسكس في المقابر التي يعود تاريخها إلى عهد الملك ماسينيسا”.

وماسينيسا هو الملك البربري (202-148 قبل الميلاد) الذي وحّد نوميديا، التي تجمع بين الجزء الشمالي من الجزائر الحالية، وأجزاء من تونس، وليبيا اليوم.