غرق 20 مهاجرًا سريًا وإصابة 9 آخرين في سواحل الجزائر

قضى 20 مهاجرًا سريًا، اليوم الخميس، غرقًا إثر احتراق قاربهم في عرض البحر بالساحل الغربي للجزائر، ونجا 9 آخرون بينهم أطفال بعد لحظات من إقلاعهم صوب سواحل إسبانيا.

وأعلنت قوات خفر السواحل والدفاع المدني، حالة الطوارئ لإجلاء جثث الضحايا وإنقاذ المصابين، الذين عثرت عليهم في البدء باخرة تجارية كانت ترفع علم ليبيريا قرب ميناء “تنس” بولاية وهران.

وقال مدير مستشفى “تنس”، سايب محمد، إن مصلحة الاستعجالات وصلها اليوم الخميس، 9 من المصابين أثناء احتراق قاربهم حين كانوا يهمون بمغادرة المياه الإقليمية إلى سواحل إسبانيا.

وأوضح المسؤول الصحي، أن وضعية المصابين مستقرة بعد إخضاعهم لعناية طبية مركزة بالمستشفى، وأن أعمارهم تتراوح بين 11 و39 عامًا ومعهم طفلتان لم تتجاوزا العامين.