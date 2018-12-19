رئيس وزراء السودان يكشف عن مخصصات في الميزانية لدعم الخبز والوقود

كشف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى اليوم الأربعاء، عن بنود في ميزانية بلاده لعام 2019 تنص على مخصصات للدعم بقيمة 66 مليار جنيه سوداني (1.4 مليار دولار)، منها 53 مليارًا للخبز والوقود.

وقال موسى خلال مؤتمر صحفي إن الوقود يُباع في السودان بعُشر تكلفته الفعلية، بينما تدفع الحكومة 90 % من قيمته في صورة دعم مباشر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدفع 36 مليون دولار أسبوعيًا لدعم الوقود و35 مليون جنيه سوداني لدعم الخبز يوميًا.

وأردف قائلًا: “لن يكون هناك رفع دعم، ولكن ستكون هناك سياسات جديدة لتوجيه الدعم للمستحقين، فلا يمكن أن ندعم المقتدرين ماليًا”.

وتزيد الحكومة معروضها النقدي من أجل تمويل عجز الميزانية، مما يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

وتضرر السودان بشدة حينما انفصل الجنوب في العام 2011، وهو ما أدى إلى فقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، المصدر المهم للنقد الأجنبي.

وتأتي تطمينات رئيس الوزراء السوداني، بينما تشهد البلاد احتجاجات في العديد من المدن؛ بسبب تصاعد الأسعار، حيث يتهم المواطنون الحكومة الحالية بأنها السبب الرئيس في ارتفاعها.