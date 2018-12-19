السودان يفرض عقوبات صارمة على إطلاق النار بالأعراس

أقر البرلمان السوداني أمس الثلاثاء تعديلًا، هو الأول من نوعه على قانون الأسلحة والذخائر، يفرض عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن، أو الغرامة، على كل شخص يطلق الرصاص في الأعراس أو غيرها من المناسبات الاجتماعية.

كما نص التعديل في مادة أخرى على منع استخدام الأسلحة المطاطية، أو الصوتية الشبيهة بالأسلحة النارية، لأغراض التهديد أو الإخلال بالأمن.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن حوادث الوفاة عن طريق الخطأ، أثناء المناسبات الاجتماعية شهدت ارتفاعًا، وكان آخرها قتل عريس في ليلة زفافه من قبل صديقه عن طريق الخطأ، أثناء إطلاقه النار احتفالًا بزواج الضحية.

ودفعت هذه الواقعة إلى مطالبات واسعة من قبل ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع إطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات الاجتماعية.

وكان نواب من البرلمان قد حمّلوا العاملين في القوات النظامية مسؤولية استخدام السلاح في المناسبات العامة، لكن وزير الدولة بوزارة الداخلية، أكد أن القانون واضح ويشمل الجميع، وفي حال تورط فرد من القوات الأمنية فسيحاكم جنائيًا وإداريًا.