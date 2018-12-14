رحيل الزوج الوفي حسن كامي.. ماذا قال عن الموت في آخر لقاءاته؟ (فيديو)

غيّب الموت الفنان المصري حسن كامي، صباح الجمعة بعد أزمة صحية طارئة، عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

وتحدث “كامي”، الذي عرف بوفائه الشديد لزوجته، بعد وفاتها، قبل رحيله بثمانية أشهر تقريبًا، خلال لقاء تلفزيوني، عن أمنيته في اللحاق بقرينته ونجله الذي توفي قبلها في حادث سير.

وقال الفنان المصري: “أنا مدين لزوجتي التي وقفت بجانبي طوال حياتي، وأتمنى عندما يتوفاني الله أن تكون زوجتي وابني في انتظاري”.

وأكد الفنان الأوبرالي الشهير أن هذا الحب الذي ملأ قلبه تجاه زوجته يعد إخلاصًا ووفاء للسيدة التي أعطته كل شيء جميل في الحياة، واصفًا إياها بالزوجة والعشيقة والأم والأخت.

وسيشع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة، وكانت آخر أعمال حسن كامي مسلسل “قلبي معي” عام 2017.